Градоначалникот на Дебрца најави подобри услови за ансамблот „Св.Петар и Павле“ – Мешеишта

Вечерва во Мешеишта градоначалникот на општина Дебрца, Златко Сиљаноски, беше меѓу младите од фолклорниот ансамбл „Св.Петар и Павле“, кои, како што истакна, се исполнети со енергија, идеи и љубов кон македонската традиција.

„Разговаравме отворено и слушнавме искрени желби и убави замисли. На младите им посакав многу здравје и успех, а како мало празнично внимание им подаривме пакетчиња, со желба овие денови да бидат исполнети со радост и насмевки. Им ветивме поддршка и тоа ветување ќе го исполниме. Свесни сме дека условите во кои тренираат не се соодветни и тоа е обврска што сериозно ја преземаме. Ќе работиме на нивно подобрување и ќе вложуваме уште повеќе во младите.“ – истакна градоначалникот Сиљаноски, кој на младите им посака среќни празници и уште многу успеси.