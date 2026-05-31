01/06/2026
Спорт

ГРК Охрид го освои ЕХФ Европскиот Куп

ГРК Охрид е новиот шампион на ЕХФ Европскиот Куп! Во преполната сала „Билјанини Извори“ во Охрид, со прекрасна атмосфера и огромна поддршка од публиката, охриѓани славеа со убедливи 31:25 против МОЛ Татабања.

Со овој резултат, ГРК Охрид го потврди триумфот од првиот финален натпревар во Унгарија, каде славеше со 28:29, и со вкупна предност ја освои најголемата титула во својата историја.

Овој историски успех ја донесе европската слава во Охрид и претставува огромен момент за македонскиот ракомет.

Поврзани записи (архива)

Детска трка во рамки на спортската манифестација Охрид трчаТ

РК Охрид поразен од Еурофарм Работник

Успешен настап на младите јуниорки од СК „Охрид“ на Меѓународниот Турнир Пирин 2017