ГРК Охрид го освои ЕХФ Европскиот Куп

ГРК Охрид е новиот шампион на ЕХФ Европскиот Куп! Во преполната сала „Билјанини Извори“ во Охрид, со прекрасна атмосфера и огромна поддршка од публиката, охриѓани славеа со убедливи 31:25 против МОЛ Татабања.

Со овој резултат, ГРК Охрид го потврди триумфот од првиот финален натпревар во Унгарија, каде славеше со 28:29, и со вкупна предност ја освои најголемата титула во својата историја.

Овој историски успех ја донесе европската слава во Охрид и претставува огромен момент за македонскиот ракомет.