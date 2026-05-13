И Србија се приклучи во SEPA: Евро-плаќањата со Македонија стануваат поевтини и побрзи

Народната банка на Република Северна Македонија известува дека, со приклучувањето на Република Србија во системот СЕПА (Single Euro Payments Area), од сега е овозможено извршување на плаќања од и кон Србија во евра во рамките на СЕПА областа.

Ова претставува значаен чекор за понатамошно унапредување на регионалната финансиска поврзаност, со директни придобивки за граѓаните, компаниите и дијаспората.

Што значи ова во пракса?

Побрзи и поефикасни прекугранични плаќања од и кон Србија во евра;

Значително пониски надоместоци за плаќањата во споредба со традиционалните канали;

Поголема предвидливост и сигурност на плаќањата;

Поедноставени процедури за плаќања и приливи.

Србија е еден од нашите најзначајни трговски партнери и се наоѓа меѓу петте најголеми партнери во надворешната трговија на земјата, што дополнително ја зголемува важноста на оваа интеграција.

Оваа новина е особено значајна и за бројната дијаспора, како и за долгогодишните економски, семејни и традиционални врски меѓу двете земји, овозможувајќи поевтини и побрзи трансфери кон и од Србија.

Народната банка и понатаму активно работи на интеграција во европските платни системи и унапредување на условите за модерни, брзи и евтини плаќања за сите корисници.

