13/05/2026
И Србија се приклучи во SEPA: Евро-плаќањата со Македонија стануваат поевтини и побрзи

Народната банка на Република Северна Македонија известува дека, со приклучувањето на Република Србија во системот СЕПА (Single Euro Payments Area), од сега е овозможено извршување на плаќања од и кон Србија во евра во рамките на СЕПА областа.

Ова претставува значаен чекор за понатамошно унапредување на регионалната финансиска поврзаност, со директни придобивки за граѓаните, компаниите и дијаспората.

💡 Што значи ова во пракса?

  • Побрзи и поефикасни прекугранични плаќања од и кон Србија во евра;
  • Значително пониски надоместоци за плаќањата во споредба со традиционалните канали;
  • Поголема предвидливост и сигурност на плаќањата;
  • Поедноставени процедури за плаќања и приливи.

📊 Србија е еден од нашите најзначајни трговски партнери и се наоѓа меѓу петте најголеми партнери во надворешната трговија на земјата, што дополнително ја зголемува важноста на оваа интеграција.

👥 Оваа новина е особено значајна и за бројната дијаспора, како и за долгогодишните економски, семејни и традиционални врски меѓу двете земји, овозможувајќи поевтини и побрзи трансфери кон и од Србија.

Народната банка и понатаму активно работи на интеграција во европските платни системи и унапредување на условите за модерни, брзи и евтини плаќања за сите корисници.

