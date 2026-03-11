11/03/2026
Охрид

„Има помош, за живот без насилство“ – активност на СВР Охрид

„Има помош, за живот без насилство“ е новата проектна активност што СВР Охрид отпочна да ја реализира на целото подрачје што го покрива.

Проектот има превентивно-едукативен карактер, а се спроведува со понагласени и интензивни контакти на полициските службеници од отсекот за превенција со граѓаните.

Целта е нивно поблиско информирање за појавните почетни форми и манифестации на семејно и родово базирано насилство, механизми за рано пријавување и интервенирање за заштита на ранливите категории, подигање на јавната свест за превенција и заштита од родово базирано насилство и семејно насилство како и јакнење на довербата во полицијата како една од институциите за собирање информации за родово базирано насилство и постапување за ефективна заштита на жртвите.

На граѓаните им беа поделени и едукативни материјали со пригодни совети од правен и превентивен карактер.

Поврзани записи (архива)

Собрани големи количини отпад во еколошката акција „Генералка викенд“

Туристичката инспекција упатува апел за користење на лиценцирани туристички водичи во Охрид

Се интензивира процесот за изградба на нова училишна зграда на ООУ „Братство Единство“ со поддршка на ТИКА