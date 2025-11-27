Инспектори од АХВ спречени да извршат вонреден надзор во продажен објект во Белчишта

На 26.11.2025 година во 10:30 часот, во СВР Охрид е пријавено дека, во селото Белчишта, општина Дебрца, Г.С.(51) од истото село, спречил претставници на Агенцијата за храна и ветеринарство, да извршат вонреден надзор во неговиот продажен објект, по што од инспекторите од агенцијата е побарана полициска асистенција.

По преземени мерки и извршени службени разговори со сопственикот, истиот им овозможил на инспекторите од агенцијата, да ја извршат контролата.