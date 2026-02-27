Инвеститор од Охрид бесправно изградил објект за домување во Рача

СВР Охрид поднесе кривична пријава против М.В.(74) од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „бесправно градење“.

Тој, како инвеститор, на катастарска парцела во охридската населба Рача, без правосилно одобрение за градење издадено од Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште од општина Охрид, изградил објект за домување.

Од страна на овластен градежен инспектор донесено е решение за отстранување на градбата.