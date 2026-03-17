Инвеститорка од Струга без одобрение изградила куќа во Трпејца

СВР Охрид поднесе кривична пријава против С.Т.(50) од Струга поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „бесправно градење“.

Таа, во својство на инвеститор, на катастарска парцела во охридското село Трпејца, без правосилно одобрение за градење издадено од Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште од општина Охрид, изградила индивидуална семејна куќа.

Врз основа на констатираната состојба, донесено е решение за отстранување на градбата.