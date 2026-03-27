Испаднати дрва од камион на кружниот тек на излез од булеварот „Железничка“

Денес претпладне, нешто пред 11:00 часот, на кружниот тек на излезот од булеварот Железничка во Охрид каде што се спојуваат улиците „7-ми Ноември“, „Ристо Чадо“ и „15-ти Корпус“, испаднаа дрва од камион со битолски регистарски ознаки.

За среќа, испадна само мал дел од задниот ред на товарот, со што беше избегната посериозна ситуација и можни последици за сообраќајот. Работниците веднаш започнаа со повторно кревање и натоварување на дрвата на камионот, а сообраќајот на кружниот тек беше нормализиран за кратко време.