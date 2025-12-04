Известување за данок на имот

Известување до даночните обврзници со неплатени обврски за данок на имот на територијата на Општина Охрид заклучно со 2025 година.

Општина Охрид, врз основа на Законот за даноците на имот и донесените општински одлуки, ги известува сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на територијата на општината кај кои е утврдено постоење на неподмирени обврски за данок на имот заклучно со 2025 година, дека се должни во најкус можен рок да ги подмират своите долгови. (линк )

Непостапувањето ќе резултира со: