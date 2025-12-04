04/12/2025
Охрид

Известување за данок на имот

Известување до даночните обврзници со неплатени обврски за данок на имот на територијата на Општина Охрид заклучно со 2025 година.

Општина Охрид, врз основа на Законот за даноците на имот и донесените општински одлуки, ги известува сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на територијата на општината кај кои е утврдено постоење на неподмирени обврски за данок на имот заклучно со 2025 година, дека се должни во најкус можен рок да ги подмират своите долгови. (линк)

Непостапувањето ќе резултира со:

  • пресметка на законска камата за ненавремено платен данок,
  • поведување постапка за присилна наплата согласно закон.

