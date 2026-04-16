Известување за времен режим на сообраќај на улицата „Кеј Македонија“

Од денес 16.04.2026 година, од 12:00 часот до утре 17.04.2026 година до 15:00 часот, стапува на сила времен режим на сообраќај на ул. „Кеј Македонија“ на потегот од крстосница со ул. „Македонски Просветители“ до пресекот со ул. „Ванчо Николески“.

Времениот режим за сообраќај е поради одржување на манифестацијата „Општински семафор 2026“. Во посочениот периодот се забранува секаков вид на сообраќај.

Се замолуваат граѓаните да ја почитуваат поставената времена сообраќајна сигнализација.