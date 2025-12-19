Извршено порибување на рекреативната зона – притоките на Охридското Езеро

Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, Васе Анакиев, присуствуваше на активност за порибување на рекреативна зона Охридско Езеро (притоките на Охридското Езеро).

Во рамки на оваа активност, Рекреативната зона на Охридско Езеро беше порибена со подмладок од автохтоната охридска пастрмка, со просечна тежина од 7 грама. Порибувањето беше извршено на повеќе локации, и тоа: река Сатеска, Песочанска река и Коселска река.

Оваа активност е реализирана од страна на корисникот на рибниот фонд за организирање рекреативен риболов „Питон Фишинг“, во согласност со риболовната основа за Охридско Езеро и со важечките законски прописи.

Целта на порибувањето е унапредување и заштита на рибниот фонд, зачувување на автохтоните рибни видови и поддршка на одржливиот развој на езерскиот екосистем.

Државниот инспекторат за земјоделство ќе продолжи активно да го следи спроведувањето на вакви активности и да поддржува мерки што придонесуваат за заштита и развој на природните ресурси во државата.