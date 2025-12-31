Јануари – Коложег

Името „јануари“ потекнува од латинскиот „Ianuarius“, дадено во чест на богот Јанус – божеството на почетоците и преминот меѓу старото и новото. Но, во македонската народна традиција, јануари е познат како „Коложег“ – месец кога студот е најсилен, а огништата се најважни за животот.

„Коложег“ симболизира време на огнови и празници, кога луѓето се собирале околу топлината и верувале дека пламенот ја чува куќата од злото. Се сметало дека ако јануари е студен и снежен, годината ќе биде плодна, бидејќи мразот ја зацврстува земјата и ја подготвува за пролетниот живот.

Во старите времиња, јануари бил месец на обичаи и верувања – коледарите носеле песни и благослови низ селата, а семејствата се собирале заедно за да ја дочекаат новата година со надеж и радост. Тоа било време на духовност, заедништво и почеток на нов циклус.

Денес, јануари е препознатлив по празничната атмосфера, новогодишните светла и семејните собири. Иако огништата се заменети со модерни домови, суштината останува иста – да се сподели топлина, да се одбележи новиот почеток и да се внесе светлина во годината што доаѓа.