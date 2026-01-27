27/01/2026
Охрид

Јавен оглас бр.01/2026 за доделување дозвола за вршење општински линиски превоз за линија Охрид-Трпејца-Св.Наум-Охрид

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 09-7951/10 од 11.06.2015 година,  Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр.08-12305/34 од 06.12.2021 година, Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид бр.08-9420/7 од 12.07.2022 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид бр.08-7820/77 од 28.05.2025 година,  Oпштина Охрид објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БР.01/2026 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ ЗА ЛИНИЈА ОХРИД-ТРПЕЈЦА-СВ.НАУМ-ОХРИД

ИЗЈАВА  ЗА  ПРЕВОЗ

ИЗЈАВА  ЗА  ЦЕНИ

ПОНУДА

ВОЗЕН  РЕД

