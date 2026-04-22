Јавен повик – Проектен менаџер (Adventour II)
Општина Охрид објавува јавен повик за ангажирање на Проектен менаџер за имплементација на проектот „Adventour II“, финансиран во рамки на ИПА III Програмата за прекугранична соработка Грција – Северна Македонија.
- Времетраење 17 месеци
- Ангажман 30 часа месечно
- Надомест 10 евра на час
- Локација Општина Охрид
Кандидатите треба да имаат високо образование и минимум 2 години искуство со ЕУ проекти.
Потребни документи CV мотивационо писмо и диплома
- Рок за аплицирање 28.04.2026 до 15:00 часот
Аплицирање gjokoapostolov@ohrid.gov.mk
Со назнака Апликација за Проектен менаџер Adventour II