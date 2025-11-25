25/11/2025
ДебрцаОхрид

Јавен повик (втора објава) за субвенционирање општински линиски превоз на патници на подрачјето на Охрид и линиски превоз кој заеднички го организираат Општините Охрид и Дебрца

Согласно Програмата за работа на Советот на  општина Охрид за 2025 година, Програмата за општинска администрација  (А0 и Е0)(„Службен гласник на општина Охрид“ бр.14 од 26.12.2024 година  со број  08-15415/22 од 25.12.2024 година, Програмата Ј6  Одржување и заштита на локални патишта,  улици и регулирање на режим на сообраќај за 2025 година со број 08-15415/29 од 25.12.2024 година, и Правилник за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Охрид, како и превоз на патници што заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца со број 09-2672/1 од 26.02.2025 година, Општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК (ВТОРА ОБЈАВА) ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД И ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНИТЕ ОХРИД И ДЕБРЦА

