Јавен повик (втора објава) за субвенционирање општински линиски превоз на патници на подрачјето на Охрид и линиски превоз кој заеднички го организираат Општините Охрид и Дебрца
Согласно Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2025 година, Програмата за општинска администрација (А0 и Е0)(„Службен гласник на општина Охрид“ бр.14 од 26.12.2024 година со број 08-15415/22 од 25.12.2024 година, Програмата Ј6 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2025 година со број 08-15415/29 од 25.12.2024 година, и Правилник за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Охрид, како и превоз на патници што заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца со број 09-2672/1 од 26.02.2025 година, Општина Охрид објавува: