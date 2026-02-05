05/02/2026
Охрид

Јавен повик за доделување ученички, студентски и стипендии за лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Македонија, а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби за учебната 2025/2026

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2026 година, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ, СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ КАКО И СТИПЕНДИИ ЗА ЛИЦА ЗАПИШАНИ НА МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ДРЖАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ УЧИЛИШТА И УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА А СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК

ИЗЈАВААНКЕТЕН ЛИСТ

ПРИЈАВААНКЕТЕН ЛИСТ

