26/03/2026
Охрид

Јавен повик за користење финансиски средства од буџетот на Општина Охрид за субвенционирање даватели на туристички услуги во селски, етно и еколошки туризам

Општина Охрид објавува Јавен повик за користење на финансиски средства од општинскиот буџет, наменети за субвенционирање на даватели на туристички услуги во селски, етно и еколошки туризам.

Финансиската поддршка се обезбедува во рамки на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2026 година, а јавниот повик ќе трае 15 дена од денот на објавување, односно до исцрпување на предвидените средства.

ПРАВИЛНИК

БАРАЊЕ КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ДАВАТЕЛИ НА ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ ВО СЕЛСКИ, ЕТНО И ЕКОЛОШКИ ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА ОХРИД

