Јавен повик за поднесување барања за добивање субвенции на дел од уплатената такса за привремен престој на домашни и странски туристи за период 01.01.2025 – 01.12.2025

Врз основа на Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој за 2025 година, од Г2 програмата за потикнување на развојот на туризмот, предвидено e субвенционирање на дел од уплатената туристичка такса, која ја уплаќаат физичките лица кои вршат угостителска дејност во општина Охрид. Согласно истата и донесениот Правилник за субвенционирање- (начинот и видот) на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност бр.09-14929/1 од 05.11.2025,општина Охрид објавува:

JАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ НА ДЕЛ ОД УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 – 01.12.2025