11/12/2025
Охрид

Јавен увид на донесените нацрт програми и нацрт буџет за 2026 година

Советот на општина Охрид на седницата одржана на 10.12.2025 година ги донесе нацрт програмите и Нацрт буџетот за 2026 година. Се ставаат на јавен увид донесените нацрт документи, се повикуваат сите буџетски корисници, сите невладини организации и здруженија на граѓани како и сите заинтересирани физички и правни лица своите предлози и забелешки по нацрт документите да ги достават до стручните служби на општина Охрид.  Јавниот увид трае 7 дена почнувајќи од 11.12.2025 год.

НАЦРТ БУЏЕТ ЗА 2026 ГОДИНА

НАЦРТ ПРОГРАМИ ЗА 2026 ГОДИНА

