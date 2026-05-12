ЈП „Водовод“ Охрид доби нова опрема преку проект за јакнење на капацитетите
Во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на ЈКП преку набавка на опрема“, реализиран преку Центарот за развој на Југозападен плански регион и со Одлука на градоначалникот на Општина Охрид, за потребите на ЈП „Водовод“ Охрид е набавена и дадена на трајно користење опрема во вредност од 1.163.200,20 денари.
Набавената опрема опфаќа:
- Апарат за детекција на дефекти на водоводни цевки: геофон SebaKMT HL-7000 со комплет придружна опрема.
- Електричен ударен чекан – Makita HM1812 со количка за чување и транспорт.
- Режачи за пилинг (припрема за електрофузионо заварување) на полиетиленски цевки:
- Режач за профили ф 63 – 110 мм
- Режач за профили ф 110 – 500 мм
Со оваа инвестиција се подобруваат техничките капацитети на ЈП „Водовод“ Охрид, што ќе овозможи поефикасна детекција и санација на дефекти, како и подобра подготовка при заварување на полиетиленски цевки.