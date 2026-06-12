Јубилејно 10-то издание на ИПА Охрид Вело Викенд
Вечерва во 19 часот, во паркот на хотел „Палас“ на брегот на Охридското езеро, започнува јубилејното 10 издание на ИПА ОХРИД ВЕЛО ВИКЕНД „НА ТОЧАК, ОХРИД И СТРУГА ДА ВИДАМ“.
Со пригоден говор, ќе го отвори Ана Крстеска, заменик градоначалник на општина Охрид по што, пријавените учесници ќе можат да си ги подигнат ИПА вело сетотвите.
Утре е главниот настан, велосипедската тура Охрид-Струга-Радожда, стартот е во 08 часот од градското пристаниште, а за безбедноста на велосипедистите по трасата ќе се погрижи сообраќајната полиција.
🔗 Поопширно за настанот на следниот линк:
Од 12 до 14 јуни ќе се одржи јубилејниот 10-ти ИПА Вело Викенд со меѓународна велосипедска тура „На точак, Охрид и Струга да видам“