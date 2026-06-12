Вечерва во 19 часот, во паркот на хотел „Палас“ на брегот на Охридското езеро, започнува јубилејното 10 издание на ИПА ОХРИД ВЕЛО ВИКЕНД „НА ТОЧАК, ОХРИД И СТРУГА ДА ВИДАМ“.

Со пригоден говор, ќе го отвори Ана Крстеска, заменик градоначалник на општина Охрид по што, пријавените учесници ќе можат да си ги подигнат ИПА вело сетотвите.

Утре е главниот настан, велосипедската тура Охрид-Струга-Радожда, стартот е во 08 часот од градското пристаниште, а за безбедноста на велосипедистите по трасата ќе се погрижи сообраќајната полиција.

🔗 Поопширно за настанот на следниот линк:

Од 12 до 14 јуни ќе се одржи јубилејниот 10-ти ИПА Вело Викенд со меѓународна велосипедска тура „На точак, Охрид и Струга да видам“