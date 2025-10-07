ЈУНП „Галичица“ беше домаќин на тридневна хибридна работилница во рамките на проектот StrategyMedFor
Во периодот од 30 септември до 2 октомври 2025 година, Јавната установа Национален парк Галичица беше домаќин на тридневна хибридна работилница во рамките на проектот StrategyMedFor – Стратегија за одржливо управување со медитеранските шуми, кофинансиран преку програмата Interreg Euro-Med.
Работилницата, организирана во соработка со Istituto Oikos и проектните партнери, имаше за цел да ги зајакне капацитетите на засегнатите страни и шумските менаџери за примена на одржливи практики во управување со шумите, прилагодени на медитеранскиот контекст.
Преку предавања, интерактивни сесии и теренска посета на шумата со фоја (Juniperus excelsa), учесниците работеа на:
- Примената на Критериумите и дополнителните индикатори (C&SI) за оценка на состојбата на шумите,
- Методологијата за картографирање на шуми со висока еколошка вредност (HEV),
- Користење на Индексот на потенцијал за биолошка разновидност (IBP) на терен,
- Развивање на Трансграничен акционен план за заштита и обновување на шумите во регионот Преспа–Охрид.
Работилницата претставуваше значаен чекор во развојот на регионален пристап кон зачувување на шумите со висока природна и конзервациска вредност.
#StrategyMedFor #Prespa #Galičica #IBP #Forests #Biodiversity #Resilience #Mediterranean
National Park Galicica Natural Heritage AIFM – Association Internationale des Forêts Méditerranéennes Ciheam Maich Istituto Oikos Onlus CNPF Centre national de la propriété forestière Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet