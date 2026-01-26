К9 единицата на Царинската управа во акција против нелегално оружје и дрога

Царинската управа информира дека нејзината К9 единица се приклучува на Регионалната програма за сертификација на службени кучиња, насочена кон зајакнување на капацитетите на агенциите во спречување на пролиферација на мало и лесно оружје. Програмата се реализира со поддршка на ОБСЕ.

„Секоја заплена на оружје значи спасен живот и мирен сон за нашите граѓани. Наш најголем императив е зајакнување на институционалниот одговор и подигнување на нивото на безбедност. Во таа насока, зајакнувањето на К9 единиците е суштински чекор, при што учеството на специјализирани обуки, прилагодени на нашите потреби, има клучно значење,“ велат од Управата.

Според официјалните податоци, царинските кучиња од К9 единицата при Одделението за оперативни работи минатата година учествувале во 536 контроли. Во 139 случаи запленети се 318 килограми дрога, 234 илјади евра, оружје, муниција и друга стока. Дополнително, заедно со мобилни тимови постапиле по 30 барања од Министерството за внатрешни работи, а последно помогнале во откривање на 10 килограми кокаин.

Од Царинската управа нагласуваат дека овие бројки не се само статистика, туку конкретни резултати кои значат спасени животи и потврда за заедничката и координирана борба против криминалот.