Додека фудбалската треска пред Светското првенство полека се загрева, спортските фанови веќе ги анализираат групите, фаворитите и потенцијалните изненадувања. Но, оваа година, една репрезентација од Карибите успеа да направи вистински хаос во јавноста – и тоа уште пред да згазне на фудбалскиот терен.

Не станува збор за нивната тактика или состав, туку за нивното име. Дали воопшто знаете како точно се изговара земјата чие име на екраните и во билтените го гледате напишано како Curaçao?

Ако ги прашате македонските граѓани, но и добар дел од спортските новинари, ќе слушнете десетици различни верзии: од „Куракао“, „Курачао“ и „Курасао“, па сè до „Чурачао“ и „Кјурасао“. Како навистина е правилно?

За сè е виновна чудната „буква со опашка“

За да ја решиме оваа јазична мистерија, мора да погледнеме во географијата и лингвистиката. Оваа егзотична островска држава се наоѓа во Карипското Море, но е дел од Кралството Холандија, додека самото име оригинално потекнува од португалскиот јазик.

Клучот за правилниот изговор лежи во буквата ç (т.н. седила). Во романските јазици, оваа буква со „опашка“ има само една задача – да му каже на читателот дека треба да ја изговори како чисто „С“, а не како „К“ или „Ч“.

Дополнително, поради холандското и француското влијание, буквата „У“ на почетокот од зборот се изговара многу меко, привлекувајќи кон звукот „И“.

Крајниот резултат? Правилниот изговор на македонски јазик е – КИРАСАО!

Од синиот ликер во баровите, до фудбалските терени

Ако фудбалот не ви е силна страна, името на оваа земја сигурно ви е добро познато од ноќните клубови и летните плажи. Познатиот сјајно-син ликер „Blue Curaçao“, кој е главна состојка во десетици популарни егзотични коктели, го носи името токму на овој остров.

Приказната вели дека шпанските доселеници таму донеле слатки портокали, но поради суровата карипска клима, тие се деформирале, станале зелени и екстремно горчливи. Но, кога Холанѓаните ја исушиле нивната кора на сонце, открили дека таа испушта прекрасни ароматични масла.

Така настанале ликерот и брендот кој денес со децении погрешно го нарачуваме како „Куракао“ кај нашите шанкери. Французите, на пример, во своите барови отсекогаш го изговарале правилно – Кирасо .

Карипско фудбалско чудо со холандски шмек

Но, да се вратиме на фудбалот. Настрана од јазичните маки на коментаторите кои ќе ги пренесуваат натпреварите во живо, репрезентацијата на Кирасао воопшто не е за потценување на ова Светско првенство.

Иако се мала островска држава, нивниот фудбал доживеа вистинска револуција. Причината е едноставна: за нив настапуваат голем број професионални фудбалери кои се родени, израснати или играат во силната холандска лига (Eredivisie), но имаат потекло од овој остров. Тие носат европска тактичка дисциплина комбинирана со карипска брзина и магија на теренот.

Додека прогнозите за нивниот успех остануваат отворени, едно е сигурно – Кирасао ќе биде најголемиот кошмар за спортските коментатори, но и највпечатливиот егзотичен хит на првенството. Следниот пат кога во бар ќе нарачувате од познатиот син ликер или кога ќе гледате фудбал со друштвото, бидете вие експертот во собата кој знае како правилно се изговара нивното име – Кирасао!