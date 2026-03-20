Календарски од денес започна пролетта

На северната хемисфера на Земјата календарски денес во 15 часот и 46 минути започна пролетта. Во исто време на јужната полутопка настапи есента.

Астрономски, пролетта почнува со пролетната рамноденица – момент кога денот и ноќта се речиси еднакви насекаде на планетата. Тоа е точката кога Сонцето „ја преминува“ небесната рамнина на екваторот и од денес на северната хемисфера почнува да доминира светлината.

Пролетта ќе трае 92 дена.

Денот ќе расте до 21 јуни, кога календарски ќе почне летото.

Првиот пролетен ден е 79-от во годината и ќе трае 12 часа и 08 минути. Сонцето изгреа во 5 часот и 37 минути, а ќе зајде во 17 часот и 46 минути.