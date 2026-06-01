01/06/2026
Македонија

Кампања за безбедно возење на е-тротинети

МВР и РСБСП со заедничка кампања за намалување на бројот на повредени лица кои управуваат електрични тротинети. Преку видео едукативен спот укажуваме на законските обврски и препораки за безбедно возење со е-тротинети, споделуваме лично сведоштво од лице кое доживеало несреќа со електричен тротинет, како и докторска експертиза за тешките последици од повредите настанати како резултат на несреќи со вакви возила.

🎯 Целта на кампањата е да ја зголемиме свесноста, да поттикнеме одговорно однесување и да придонесеме кон побезбедно учество на електричните тротинети во сообраќајот.

#БезбедноНаТротинет #ЕлектричниТротинети

#МВР #РСБСП #СообраќајнаБезбедност #Здравје #ОдговорноВозење

Поврзани записи (архива)

Македонските ученици вицешампиони на Европскиот квиз на пари

Делегација на Владата положи свежо цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Св. Спас

Се зголемуваат цените на нафтените деривати