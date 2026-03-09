Казнети повеќе возачи без дозволи во Кичево, возилата одземени

На 09.03.2026 во 00:50 часот на улица „Маршал Тито“ во Кичево, полицикси службеници од ОВР Кичево го лишија од слобода Б.М.(26) од Кичево. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „фолксваген голф“ со кичевски регистарски ознаки, кое го управувал, и притоа констатирале дека немал положен возачки испит. По насоки на јавен обвинител, возилото е одземено и по целосно документирање на настанот против Б.М. ќе биде поднесена соодветна пријава.

На 08.03.2026 во 00:50 часот на улицата „Санде Штерјоски“ во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево го лишија од слобода е У.З.(46) од Кичево. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „хјундаи“ со кичевски регистарски ознаки, кое го управувал, и притоа констатирале дека немал важечка дозвола за управување моторно возило од „Б“ категорија. По насоки на јавен обвинител, возилото е одземено и по целосно документирање на настанот против Б.М. ќе биде поднесена соодветна пријава.

На 08.03.2026 во 17:50 часот на улица „29 Ноември “ во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево го лишија од слобода А.Л.(30) од Кичево. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „алфа“ со кичевски регистарски ознаки, кое го управувал, и притоа констатирале дека против него биле изречени две мерки забрана за управување на моторно возило од Б категорија. По насоки на јавен обвинител, возилото е одземено и по целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

На 08.03.2026 во 18:50 часот на улицата „11 Септември“ во Кичево, полициски службеници од ОВР Струга ја лишија од слобода А.А.(24) од Кичево. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „бмв“ со кичевски регистарски ознаки, кое го управувала, и притоа констатирале дека нема стекнато право на управување на моторно возило, односно нема возачка дозвола. По насоки на јавен обвинител, возилото е одземено и по целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.