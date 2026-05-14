Ќе исчезне ли охридскиот „Лас Вегас“ доколку се усвои новиот предлог-закон?

Владата на 13 мај 2026 го утврди предлог-законот за игрите на среќа, со кој сите казина и објекти за коцкање мора да бидат најмалку 500 метри оддалечени од основни и средни училишта. Законот е испратен во Собранието и наскоро ќе се разгледува.

Според мапата која ја изготви WebOhrid, на сликата јасно се гледа дека доколку се примени радиусот од 500 метри околу училиштата, центарот на Охрид ќе остане без казина. Тоа особено важи за деловите од улиците Партизанска и Македонски Просветители, зона позната меѓу охриѓани како „Лас Вегас“. А што би бил Вегас кога не би имал казина, нели?

Со преклопување на овие кругови околу секое училиште, центарот на Охрид станува зона без казина. Но, нека не ве залажува навидум слободниот простор. Во предлог-законот не се спомнати факултетите и градинките. Доколку се вметнат и тие, тогаш следна дестинација за нов „Лас Вегас“ ќе се бара накај Мауцкер, Горица, Галичица… или којзнае, можеби во Дебрца!?!

Доколку законот се усвои, постојните казина ќе мора да се дислоцираат надвор од радиусот или да се затворат, а охридскиот „Лас Вегас“ ќе ја изгуби својата препознатлива слика.

Во центарот има околу 8-10 казина , со просечно 20–30 вработени по објект .

Тоа значи дека околу 200-300 луѓе директно би останале без работа, плус индиректно погодени бизниси (кафулиња, такси, снабдувачи итн…).

Прашањето е дали градот е подготвен да ја апсорбира оваа промена и какви алтернативи ќе им се понудат на вработените?