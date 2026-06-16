Рулетот со право ја носи титулата „крал на казино игрите“. Неговиот спој на елеганција, возбуда и чиста среќа со векови ги привлекува играчите ширум светот. Но, дали знаете кој го измислил рулетот и дека оваа игра настанала сосема случајно, како резултат на неуспешен научен експеримент?

Историја и потекло: Кој го измислил рулетот?

Творецот на рулетот е славниот француски физичар, математичар и филозоф Блез Паскал. Во 1655 година, тој не се обидувал да создаде игра на среќа. Неговата вистинска цел била да конструира перпетуум мобиле, односно машина која вечно би се движела без надворешен извор на енергија.

Експериментот за вечно движење бил неуспешен, но механизмот со тркало што го создал станал основа за денешниот рулет. Самото име „рулет“ (Roulette) на француски јазик во превод значи „мало тркало“.

Еволуцијата на играта: Како се појавиле бројките и нулата?

Играта каква што ја знаеме денес се усовршувала со текот на времето преку неколку клучни фази:

Воведување на нулата (1843 година): Французите Франсоа и Луј Блан ја додадоа бројката „0“ на тркалото за да му дадат предност на казиното. Ова го направиле во Германија, бидејќи коцкањето тогаш било забрането во Франција. Американскиот рулет: Кога играта пристигнала во САД во 19 век, сопствениците на казина сакале уште поголема предност. Поради тоа, тие додадоа уште едно дополнително поле – двојна нула (00).



Интересни факти за рулетот

Покрај официјалната историја, за оваа игра се врзуваат и многу необични приказни и легенди:

„Ѓаволската игра“ (Бројот 666): Ако ги соберете сите броеви на тркалото на рулетот од 1 до 36, вклучувајќи ја и нулата, крајниот збир е точно 666. Поради ова, во минатото кружеле митови дека изумителот му ја продал душата на ѓаволот.

Најпознатиот рекорд: Во казино во Рио де Женеиро, топчето паднало на бројот 19 дури седум пати по ред. Шансите за ваков настан се астрономски мали.

Мажот кој ризикувал сè: Во 2004 година, Британецот Ешли Ревел го продал целиот свој имот за 135.300 долари. Отишол во Лас Вегас, ги ставил сите пари на „црвено“ и победил, дуплирајќи го своето богатство за неколку секунди.

Стилот на Џејмс Бонд: Омилениот број на тајниот агент 007 на рулет е 17. Поради популарноста на филмовите, ова е статистички најчесто играниот поединечен број во светот.

И по речиси четири века, рулетот останува симбол за гламур и адреналин. Од Паскаловата лабораторија, преку луксузните салони во Монте Карло, па сè до денешните онлајн платформи, тркалото сè уште се врти со истата магија. Најважното правило за играчите сепак останува: играта е наменета за забава, а математиката секогаш е на страната на куќата.