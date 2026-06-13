За да овозможи поголема споредливост на надоместоците што ги наплаќаат одделните даватели на платежните услуги, во согласност со член 184 став (5) од Законот за платежни услуги и платни системи, Народната банка на Република Северна Македонија објавува споредбени податоци на надоместоците поврзани со платежната сметка наведени во посебна листа на најрепрезентативни услуги.

„Најрепрезентативни услуги“ се најчесто користените услуги поврзани со платежната сметка за кои корисниците на платежните услуги плаќаат надоместоци. Согледувајќи ги навиките и потребите на корисниците, Народната банка на Република Северна Македонија пропиша стандардизирани термини и дефиниции за најрепрезентативните услуги дефинирани во листата. На овој начин се обезбедуваат воедначени информации за висината на надоместоците што давателите на платежните услуги ги наплаќаат за стандардизиран сет на најчесто користени услуги.

Надоместоците ги утврдуваат давателите на платежните услуги, при што се должни да ги почитуваат ограничувањата и обврските коишто произлегуваат од Законот за платежни услуги и платни системи.