Конкурс за најдобар расказ за „Вечер на Живко Чинго“ 2026

Право на учество на Конкурсот со свој расказ има секој полнолетен граѓанин на Република Македонија;

Трудовите треба да се достават во печатена форма во три примероци под шифра, без лични податоци за авторот, на адреса:

ОПШТИНА ОХРИД, ул. „Димитар Влахов“ бр.57 со назнака: ЗА КОНКУРСОТ ЗА РАСКАЗ;