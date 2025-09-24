24/09/2025
Охрид

Кривична пријава против охриѓанец поради обид за убиство

СВР Охрид поднесе кривична пријава против И.A.(19) од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „убиство во обид“.

Тој, на 14.09.2025 во 05.10 часот, во продажен објект, а потоа и надвор од објектот, лоциран на улицата „Партизанска“ во Охрид, со нож го нападнал Х.С.(20) од Охрид.

Напаѓачот веднаш е лишен од слобода, а повредениот со возило на Итната медицинска помош е пренесен во Општата болница во Охрид за укажување на помош.

Поврзани записи (архива)

Донев: Историски мигови за нашата татковина и за нашиот град

Интервју: Како работат директорите на охридските основни училишта?

Честитка од градоначалникот Стојаноски по повод Денот на независноста на Република Македонија