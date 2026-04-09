09/04/2026
Охрид

Кривична пријава против охриѓанец за носење пушка без дозвола на јавно место

СВР Охрид поднесе кривична пријава со против Г.Ч.(57) од Охрид поради постоење на основи на сомнение дека сторил кривично дело „неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи“.

На 29.07.2025, по претходна пријава дека на јавно место на потегот од место викано „Чинар“ до црквата „Св.Богородица“ носел пушка, преземени се мерки и пријавениот е пронајден во неговиот двор под дејство на алкохол и до него имал пушка ТОЗ–18–01 калибар 22LR за која не поседувал дозвола.

Поврзани записи (архива)

