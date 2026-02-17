17/02/2026
Охрид

Кривична пријава против велгоштанка која без одобрение изградила пат и бетонска пристапна рампа

СВР Охрид поднесе кривична пријава против Д.Р.(40) од охридското село Велгошти, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „бесправно градење“  и „узурпација на недвижности“.

Таа, на катастарска парцела во државна сопственост во атар на истото село, без одобрение изградила пристапен пат и поставила армирана бетонска пристапна рампа.

Врз основа на констатираната состојба, овластен градежен инспектор изготвил решение за нивно отстранување.

