Кривична пријава за охриѓанец, управувал возило иако имал впишана мерка “забрана за управување возило”

Денеска (01.02.2026) во 17:00 часот на улицата „Железничка” во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид сопреле патничко возило “бмв“ со охридски регистарски ознаки, управувано од Ј.С.(44) од Охрид, а по извршени проверки било констатирано дека возилото го управувал со впишана заштитна мерка “забрана за управување со моторно возило од Б категорија”.

Известен е јавен обвинител, возилото е одземено и по документирање на случајот, против Ј.С. ќе биде поднесена кривична пријава по член 297-а од КЗ “безобѕирно управување со моторно возило”.