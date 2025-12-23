23/12/2025
Охрид

Кривични пријави против претседателот и секретарот на ОФС Охрид за сторени кривични дела „фалсификување исправа“ и „измама“

СВР Охрид поднесе кривична пријава против Ц.М.(47) и Н.Ц.(39), двајцата од Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „фалсификување исправа“ и „измама“.

Првопријавениот, во својство на претседател, а второпријавениот во својство на секретар на Општински фудбалски сојуз Охрид, искористувајќи ја својата положба во сојузот и пристапот во системот на Фудбалската федерација на Македонија, во текот на 2024 година во повеќе наврати креирале записници за одиграни натпревари во кои внесувале невистинити податоци за лица фудбалски судии и играчи како учесници во фудбалски натпревари кои наводно се одиграле во регионалната Б лига во рамките на Општински фудбалски сојуз Охрид.

Потоа, изготвувале записници со лажни и непотполни податоци и ги внесувале во системот на Фудбалската федерација на Македонија, со што ја довеле во заблуда, лажно прикажувајќи дека Општинскиот фудбалски сојуз Охрид организирал натпреварување во општинска Б лига со осум екипи како учесници.

Поврзани записи (архива)

Нуркачите од „Амфора“ под вода го запалија традиционалниот василичарски оган

Продажба на познати едиции во охридската Библиотека „Григор Прличев“

Кривична пријава за жител од Ропотово кај кого била пронајдена дрога