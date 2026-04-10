Леќовидни алтокумулуси го разубавија небото

Продолжениот празничен викенд започна денес, на Велики Петок, кога Охрид беше преполн со туристи и граѓани кои уживаа не само во сончевото време, туку и во ретките облаци – леќовидни алтокумулуси над Галичица.

Алтокумулусите, наречени леќовидни алтокумулуси (лат. altocumulus lenticularis), можат да бидат знак за промена на времето – од стабилно кон нестабилно, со можност за дожд или грмотевици. Се работи за специфична форма на средновисински облаци кои се јавуваат над планини, кога влажниот воздух се движи во бранови поради релјефот, создавајќи мазни и дисковидни форми што често потсетуваат на вселенски бродови.

Покрај над Галичица, вакви облаци можевме да видиме и над Охрид.