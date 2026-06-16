16/06/2026
Охрид

Ликовна изложба на Тони Попов

Со финансиска поддршка на Општина Охрид синоќа во ЦК „Григор Прличев“ беше отворена изложбата „Барајќи си дом“ од уметникот Тони Попов.

Со настанот  авторот одбележува значаен јубилеј – петнаесет самостојни претставувања пред публиката.

Изложбата која е дел од Годишната програма за култура на Општина Охрид ќе биде отворена за посетителите до 28 јуни.  Поставени  се четириесет дела изработени во маслена и акрилна техника. Изложбата е најнов авторски циклус во кој низ препознатлив ликовен израз се отвораат прашања поврзани со домот како простор на припадност, меморија и личен идентитет.

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