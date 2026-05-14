Лишен од слобода охриѓанец, со употреба на сила одзел телефон на женско лице, физички нападнал полициски службеници и во домот поседувал дрога

На 13.05.2026 во 16:35 часот на улица „Илинденска“ во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода Б.П.(39) од Охрид. Тој се сомничи дека во периодот од 12:30 до 13:30 часот во Охрид со употреба на сила од Ј.Б.(28) од Германија одзел мобилен телефон. Откако бил спроведен во Полициската станциа Охрид физички нападнал полициски службеници кои вршеле службени дејствија и се обидел да побегне, но бил совладан и задржан.

Подоцна, со судска наредба, во периодот од 20:40 до 22:20 часот, полициски службеници од Отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Охрид извршиле претрес во неговиот дом и помошни простории во Охрид. При претресот биле пронајдени и одземени марихуана, дигитална вага, дробилка, семки од растението канабис, стебло од растението канабис и други предмети погодни за одгледување на канабис.

По целосно документирање на случајот, во координација со јавен обвинтиел, против него ќе бидат поднесени соодветни пријави.