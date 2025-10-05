Лишен од слобода прилепчанец кој палел кабли во близина на депонијата во Струга

На 04.10.2025 околу 22:00 часот, во близина на депонијата за отпад во Струга, полициски службеници од ОВР Струга од слобода го лишија С.В.(58) од Прилеп.

Тој бил затекнат додека се обидувал да ги запали претходно собраните кабли од стари машини и од други предмети, за да може потоа, да ги извлече бакарните жици.

По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

WebOhrid / 05.10.2025 / МВР