05/10/2025
Струга

Лишен од слобода прилепчанец кој палел кабли во близина на депонијата во Струга

На 04.10.2025 околу 22:00 часот, во близина на депонијата за отпад во Струга, полициски службеници од ОВР Струга од слобода го лишија С.В.(58) од Прилеп.

Тој бил затекнат додека се обидувал да ги запали претходно собраните кабли од стари машини и од други предмети, за да може потоа, да ги извлече бакарните жици.

По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

WebOhrid / 05.10.2025 / МВР

