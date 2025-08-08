Лишен од слобода возач од охридско, управувал возило со 2,17 промили алкохол во организмот

На 08.08.2025 во 01.50 часот на улица „15 Корпус“ во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода Г.Т.(50) од охридското село Горно Лакочереј.

При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници од Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Охрид запреле патничко возило „ланчија“, кое го управувал, при што било констатирано дека возилото го управува под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,17 промили алкохол во крвта. Г.Т. бил исклучен од сообраќај и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.

WebOhrid / 08.08.2025 / МВР