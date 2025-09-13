13/09/2025
Струга

Лишен од слобода возач од Струга кој управувал возило под дејство на алкохол

На 13.09.2025 во 03:40 часот на пресекот на булевар „Железничка“ со улица „Егејска“ во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишија од слобода Л.Л.(43) од Струга.

При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „ауди“ со струшки регистарски ознаки, кое го управувал и при извршено алкотестирање, констатирано е дека е под дјестов на алкохол, односно измерени му се 1,88 промили алкохол во крвта.

Тој е исклучен од сообраќај и против него ќе биде поднесена кривична пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување моторно возило“.

Поврзани записи (архива)

Пронајдена дрога во возило на патот Струга – Радожда

Лишен од слобода жител од Велешта кој возејќи под дејство на алкохол предизвикал сообраќајна незгода во Струга

Грузиец успеал да размени фалсификувани 60 илјади евра во менувачница во Струга