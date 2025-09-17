Лишени од слобода две лица од Струга и струшко, осомничени за физички напад и пукање со огнено оружје

На 16.09.2025 во 23:00 часот, полициски службеници од ОВР Струга го лишија од слобода А.К.(29) од Струга и на 17.09.2025 околу 11:00 часот го лишија од слобода Л.К.(34) од струшкото село Велешта во врска со кривично дело „убиство“ во обид по член 123 став 1 во врска со член 19 од Кривичниот законик.

Тие, претходно на улица „ЈНА“ во Струга, со метални предмети ги нападнале Б.А.(52) и 17-годишно лице, двајцата од дебарското село Џепиште, по што Л.К. со пиштол испукал неколку куршуми кон Б.А. и избегал.

По преземени мерки, двајцата се пронајдени и лишени од слобода.

Повредениот, со возило на Итната медицинска помош е пренесен во Општата болница во Струга каде се констатирани тешки телесни повреди.

По целосно расчистување и документирање на настанот, ќе бидат поднесени соодветни пријави.