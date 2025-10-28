Лишено од слобода лице од Коњско поради напад врз 70-годишен возач кој удрил во негово паркирано возило

На 27.10.2025 во 13:30 часот на паркинг просторот на улицата „Сирма Војвода“ во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишија од слобода Н.С. (26) од охридското село Коњско.

Тој се сомничи дека претходно на паркингот физички го нападнал С.М. (70) од охридското село Долно Лакочереј, затоа што со неговото возило „опел астра“ со охридски регистарски ознаки удрил во возилото „фолксваген голф“, сопственост на Н.С., а потоа и во друго паркирано возило „голф“.

С.М. се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Општата болница во Охрид.

По наредба на јавен обвинител, увид изврши екипа од СВР Охрид и по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава.

СВР Охрид / 28.10.2025