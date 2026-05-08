По повод одбележувањето на 24 мај – денот на сесловенските просветители свети Кирил и Методиј, Национална Установа Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид распишува литературно-ликовен конкурс на тема: „Азбуката нè повикува- пишуваме во чест на свети Кирил и Методиј“.

Конкурсот е наменет за ученици од основните училишта од општина Охрид и подрачните училишта, со цел да се поттикне креативноста кај најмладите, љубовта кон пишаниот збор и почитта кон ликот и делото на сесловенските просветители свети Кирил и Методиј.

Учениците може да учествуваат со поетска творба, расказ или есеј посветен на животот, делото и значењето на свети Кирил и Методиј, кои со својата просветителска мисија оставиле неизбришлива трага во словенската писменост, култура и духовност.

Литературните творби треба да бидат напишани во Times New Roman, со големина на фонт 12, со македонска поддршка на кирилица.

Задолжително треба да се наведат следните податоци:

име и презиме на учесникот

име и презиме на ментор (доколку има)

име на училиштето

контакт – адреса и телефонски број.

Творбите може да се достават најдоцна до 20 мај 2026 година на електронската адреса: elenastankoska@hotmail.com, или лично во библиотеката, во затворен коверт со назнака: „За учество на литературно-ликовен конкурс – „Азбуката не’ повикува“.

Со овој конкурс, Националната Установа Библиотека „Григор Прличев“ ги повикува младите творци преку својот талент и креативност да ја продолжат традицијата на писменоста и да оддадат почит на светото дело на свети Кирил и Методиј.