Мај – Косар

Името „мај“ потекнува од латинскиот „Maius“, кое се поврзува со божицата Маја – симбол на плодноста и пролетта. Кај нашиот народ, мај е познат како „Косар“ – име што ја носи симболиката на првото косење на тревата и на подготовката за летните месеци.

„Косар“ е месец кога полјаните се полни со свежа трева, а луѓето излегувале со коси да ја соберат за добитокот. Косењето било важен земјоделски обред – знак дека природата дарува изобилство и дека трудот на човекот се спојува со даровите на земјата.

Се верувало дека ако мај е богат со трева, годината ќе биде бериќетна и ќе донесе здравје и сила. Косар е симбол на трудот, на врската меѓу човекот и природата, и на првиот плод што ја најавува летната изобилност.