Македонија дел од Б1 групата во Лигата на нации
Фудбалската репрезентација на Македонија ги доби противниците во дебитантскиот настап во Б конкуренцијата од Лигата на нации.
Македонија е дел од групата Б1 во која партиципираат селекциите на Шкотска, Швајцарија и Словенија.
Во Б2 конкуренцијата ќе настапат Унгарија, Украина, Грузија и Северна Ирска додека Израел, Австрија, Република Ирска и Косово ќе се натпреваруваат во групата Б3.
И во последната четврта група ќе учествуваат Полска, Босна и Херцеговина, Романија, Шведска.
Според календарот на УЕФА, натпреварите ќе се играат во септември, октомври и ноември, но за разлика од претходните години првите четири кола ќе се одиграат во десетина дена.
ЛИГА НА НАЦИИ – Б КОНКУРЕНЦИЈА
ГРУПА Б1
Шкотска, Швајцарија, Словенија, МАКЕДОНИЈА
ГРУПА Б2
Унгарија, Украина, Грузија, Северна Ирска
ГРУПА Б3
Израел, Австрија, Република Ирска, Косово
ГРУПА Б4
Полска, Босна и Херцеговина, Романија, Шведска