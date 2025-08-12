Македонија ќе одигра контролен натпревар против Саудиска Арабија во Прага

Македонската А репрезентација ќе одигра контролен натпревар против Саудиска Арабија на 4. септември во рамки на официјалниот ФИФА термин. Дуелот ќе се одигра на стадионот „Викторија“ во Прага, Чешка, со почеток во 17:00 часот.

Ова ќе биде трет меѓусебен натпревар помеѓу двете репрезентации. Првиот се одигра на 1. август 2001 година во Ријад и заврши без победник (1:1). Вториот меч беше на 22. октомври 2022 година во Абу Даби, кога Саудиска Арабија славеше со 1:0. За Македонија на натпреварот настапија фудбалери од домашниот шампионат.

Контролниот меч во Прага ќе биде важен тест за нашите најдобри фудбалери и можност за селекторот Благоја Милевски да ја провери формата и тактичките замисли пред продолжението на квалификациите за Светското првенство 2026. Само три дена подоцна, на 7 септември, Македонија ќе го пречека Лихтенштајн на Националната арена „Тодор Проески“ во Скопје.

WebOhrid / 12.08.2025 / ФФМ