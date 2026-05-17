Македонија оди на Светско првенство 2027!

Нашите ракометари одиграа одличен натпревар и со доминантна игра ја совладаа Словачка, потврдувајќи го местото меѓу најдобрите светски селекции.

Светското првенство 2027 ќе се одржи во Германија, во периодот од 13 до 31 јануари, а со овој успех Македонија го обезбеди своето 8. по ред учество на големите натпреварувања.

Честитки до ракометарите, стручниот штаб и до сите навивачи кои беа дел од оваа прекрасна приказна! За Македонија!