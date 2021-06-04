Македонија славеше со убедливи 4:0 против Казахстан на последната контролна средба

Репрезентацијата на Македонија одигра одличен меч против Кзахстан и сосема заслужено оствари убедлива победа од 4:0 во рамките на последниот контролен тест пред заминувањето за Букурешт.

Нашата селекција одигра одличен меч во кој тотално го надигра противникот, доминираше во текот на сите 90 минути и заслужено победи убедливо. Езџан Алиоски го отвори резултатот во 35 минута со удар од белата точка. Во 57 минута Тихомир Костадинов одлично го проигра Иван Тричковски кој погоди за 2:0. На 3:0 зголеми Милан Ристовски, а конечните 4:0 ги постави Дарко Чурлинов во 76 минута.

МАКЕДОНИЈА: 1. Столе Димитриевски, 4. Кире Ристевски, 6. Висар Муслиу, 7. Иван Тричковски, 8. Езџан Алиоски, 10. Горан Пандев, 13. Стефан Ристовски, 15. Тихомир Костадинов, 16. Бобан Николов, 20. Стефан Спировски, 21. Елиф Елмас;

Јанков, Шишковски, Бејтулаи, Адеми, Трајковски, Велкоски, Стојановски, Велкоски, Радески, Аврамовски, Чурлинов, Ристовски;

КАЗАХСТАН: 1. Стас Покатинов, 2. Сергеи Малиу, 5. Исламбек Куат, 7. Руслан Валиулин, 8. Ашкат Тагиберген, 9. Алексеи Шеткин 10. Серикзан Мужиков, 13. Азар Нургалиев, 18. Еркин Тапалов, 21. Абзал Бауебеков, 22. Александр Марочкин;

Сеисен, Кассим, Тајкенов, Бајтана, Муртазајев, Сујумбајев, Нусарбајев, Даиров, Габишев